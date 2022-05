Un'interpretazione errata, che fa il giro dei siti d'informazione, che esplode sui social. Risposta netta alla domanda social: Bonucci ha chiesto il cambio di Miretti? No. Miretti è uscito anche se non aveva problemi fisici? No. Crolleranno tante certezze su Twitter, ma la ricostruzione è ben lontana dalla piega presa sin dai minuti immediatamente successivi al fischio finale.



MIRETTI-BONUCCI, COS'E' SUCCESSO? - C'è stata una comunicazione tra Bonucci e la panchina per Miretti, questo sì. Il difensore aveva infatti riferito ad Allegri e allo staff del tecnico un problema di crampi per il giovane centrocampista, in quel momento apparentemente affaticato. Dunque, quella che sembrava una richiesta di sostituzione - come se il difensore avesse potere decisionale in tal senso -, in realtà era un semplice scambio di informazioni. Poi la decisione di Allegri, e solo di Allegri: dentro Bernardeschi e fuori Miretti. Dieci minuti più tardi, il crollo totale, con la prima rete di Gudmundsson.