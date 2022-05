Leonardo Bonucci non è ancora ufficialmente il capitano della Juventus, per questo si dovrà attendere l'inizio della prossima stagione necessariamente. Tuttavia è già un leader nella vita. Proprio nella giornata di ieri è stato al Parco del Valentino ad aspettare la moglie Martina Maccari dopo una camminata lunga oltre 500 km e un'assenza di 26 giorni da casa. Un'iniziativa quella di Lady Bonucci volta a raccogliere fondi (ne ha raccolti 170 mila euro) per il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Lo stesso che nel 2016 ha salvato la vita al secondogenito Matteo.



L'AZIONE - Un'eredità importante quella che deve raccogliere Bonucci: quella di Giorgio Chiellini che per 17 anni è stato un leader vero della Vecchia Signora. Bonucci però risponde "Presente" ancora prima del tempo. L'abbraccio con la moglie sotto la pioggia commuove tutti, ma non solo. Bonucci ha spiegato che non è stato semplice preparare i bimbi all'assenza per quasi un mese di mamma e che Martina ha dimostrato di essere una donna forte.



LEADER - Il cammino di Leo con la fascia inizia dagli ultimi chilometri di Martina, percorsi con Alena Seredova (ex moglie di Buffon), Carolina Bonistalli (moglie di Chiellini), Deniz Akalin (moglie di Andrea Agnelli) e Giorgia Miatto (moglie di Perin). Una scorta speciale ad accompagnare Martina che era partita dall'Adriatico proprio il 1 maggio, quando Bonucci segnava una doppietta al Venezia nel giorno del suo compleanno. Un filo invisibile ha tenuto uniti Leo e Martina, un po' come quello tra la Vecchia Signora e Leo. Proprio Bonucci nel 2017 si era trasferito al Milan prima di tornare alla Juve e ripartire da zero, per riconquistare i tifosi e studiare dall'amico e leader Giorgio Chiellini. Per l'ultima volta con la Nazionale Chiellini e Bonucci giocheranno fianco a fianco, poi l'eredità sarà tutta di Leo.