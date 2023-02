Come racconta Gazzetta, capitan Leonon ha ancora giocato un minuto nel 2023 e non vede l’ora di aiutare la squadra. Contro il Nantes ha sofferto in panchina e con lo Spezia spera di riassaggiare il campo tre mesi abbondanti dopo l’ultima apparizione (titolare in Verona-Juventus). Massimiliano Allegri valuterà domani le sue condizioni e deciderà se schierarlo oppure preservarlo per l’Europa League.