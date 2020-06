3









Leonardo Bonucci parla a La Gazzetta dello Sport in una lunga intervista, che spazia dalla vita privata al calcio. "Come ho vissuto questi mesi? Mi sono goduto la famiglia, cosa che nella vita normale era impossibile, per trasferte o altro. Ai miei figli non sembrava vero che facessimo colazione tutti insieme. È stato il principale cambiamento di questi mesi. La riconquista del tempo. E ho scoperto molto di me stesso, soprattutto del mio essere padre. Ho ritrovato la bellezza delle piccole cose: stare tutti insieme, passare una serata a parlare con la tv spenta, condividere ogni istante... Sono veramente contento che, in un momento così negativo, siamo riusciti a trovare una dimensione positiva. D’altra parte è quello che cerco di fare in ogni frammento della vita, che sia legato agli affetti o al lavoro​".





NUOVO STOP - "Io spero che si arrivi alla fine normale del campionato. Se non fosse così nascerebbero un sacco di storie, polemiche, ricorsi... Io non sono favorevole ad altre ipotesi. Se ci si ferma, meglio finirla lì e non assegnare nulla. Speriamo di arrivare al 2 agosto e decretare un vincitore. Sperando sia la Juve...".



LAZIO - "In questo campionato ci ha tolto un trofeo, è una bella squadra, Inzaghi è un grande allenatore. Ma adesso, dopo questa inattività, è difficile fare previsioni. Magari chi era in forma prima della pausa ora non lo è più, o viceversa. Sarà bello, entusiasmante. Come un campionato che ricomincia, con una griglia di partenza definita. Dovremo cercare in noi le risorse psicologiche e fisiche per questo nuovo inizio".



NUOVO CALCIO - "Noi abbiamo avuto la fortuna di giocare con l’Inter nelle condizioni con le quali si ripartirà. Certo è anomalo. Il tifo è un elemento del calcio. Pesa sulla concentrazione, sulle reazioni emotive dei giocatori. Le risorse mentali delle quali parlavo sono queste. Bisognerà supplire dentro di noi a quello che mancherà, fuori di noi".



EUROPEO RINVIATO - "Mi è dispiaciuto molto. Ma sono fiducioso. È il mio carattere... Siamo una Nazionale giovane, che deve fare esperienza. Ai nuovi un anno in più di partite internazionali darà molto, in termini di consapevolezza. E, per noi più esperti, questo tempo ci rafforzerà nella convinzione di avere una squadra davvero forte. Ci aspettano 14 mesi di fuoco, di calcio senza soste. Con Mancini la Nazionale ha trovato un’identità forte. Non si erano mai ottenuti i numeri raggiunti in questo periodo. C’è fiducia ed entusiasmo, attorno a questa Italia. Faremo qualcosa di importante".



CHAMPIONS - "Dovremo essere bravi a non farci condizionare da questo. È facile pensare che troveremo una squadra in difficoltà. Ma non dobbiamo farlo. Ci giochiamo in una gara il 90% della stagione. È troppo importante per cedere a inutili e pericolose sottovalutazioni. Anche noi, ad agosto, verremo da un tour de force impressionante. Bisognerà avere il massimo della concentrazione, altroché".



CALCIO PER UN ANNO E MEZZO - "Ne parlavo con mia moglie. Le ho detto che gli unici giorni di vacanza che avrò, di qui in avanti, saranno quelli legati alla decisione di non giocare qualche partita. Sarà calcio fino a luglio dell’anno prossimo, 14 mesi intensissimi. Qualche volta mi dovrò fermare, e non sarà facile. Io vorrei giocare sempre ma invece mi dovrò contenere, dovremo persino programmare degli stop. Un anno e due mesi ininterrotti sono una sfida durissima".



DIFFERENZE SARRI-ALLEGRI - "Sono evidenti. Allegri è bravissimo a gestire lo spogliatoio, i momenti più difficili di una stagione, a far capire alla squadra come gestire il tempo di un match. Lui, nei suoi cinque anni, in questo è stato un maestro. Sarri è un meticoloso, appassionato di tattica, a cui piace far giocare bene la squadra. Ha imparato anche lui, in questi mesi di Juve, cosa significa stare nel mondo bianconero, in cui, per l’esposizione, non viene mai perdonato nulla. Da quando è con noi ho visto una crescita importante. Ha un gran bagaglio di conoscenze calcistiche ma ha saputo mettersi in discussione, ha avuto l’umiltà di capire le dinamiche di questo collettivo. Sono stato piacevolmente sorpreso, davvero. Abbiamo contatti quotidiani, momenti di confronto. È uno che vuole migliorare. Come voglio migliorare io, capendo il suo calcio. Che è originale, diverso da quelli che ho conosciuto prima".



ESULTANZA - "A chi è rivolto? Ai miei amici, quelli di sempre. Sono tifosi di tutte le squadre e, quando sono venuto alla Juve, mi hanno sfidato. Erano convinti che non fossi capace di ripetere il gesto che corrispondeva all’orgoglio con cui ciascuno di noi sosteneva e difendeva la sua squadra del cuore. Ho avuto il coraggio e mi ha divertito vedere che i bimbi per strada lo rifacevano. Nessun altro significato. Un gioco tra amici. Non è nel mio carattere andare contro qualcuno. In campo posso sembrare presuntuoso, duro. Invece mi piace solo vincere. Sono una persona, chi mi conosce lo sa, buona e umile. Non farei mai un gesto arrogante. L’unica cosa che mi dispiace è che i miei amici si erano impegnati a rasarsi a zero se avessi fatto quel gesto. Ma non hanno mantenuto l’impegno".



MILAN - "Sì, fu un anno difficile per me. Sia a livello personale che lavorativo. C’erano stati screzi e io, alla fine, specie dopo la sconfitta in Champions, ho preso una decisione poco lucida. Però devo dire che quella scelta, che certo mi ha condizionato la carriera, mi ha migliorato come uomo. Quei mesi al Milan mi hanno consentito di guardarmi dentro e capire che il mio posto era nella Juventus, in questa che sento come la mia famiglia. Ho conosciuto al Milan persone belle, prima tra queste Rino Gattuso. È stato un anno difficile. Ma non inutile. Al termine del quale sono stato molto contento di tornare a casa".



RAZZISMO - "Siamo tutti cittadini del mondo e tutti siamo uguali. I mei figli mi hanno chiesto cosa fosse successo in America. È stato difficile far capire a un bambino che si può morire per il colore della pelle. Basta violenza, basta razzismo, basta bullismo. Basta con ogni forma di discriminazione tra esseri umani". PARTITE - "Quella che mi ha dato più soddisfazione è a Trieste con il Cagliari, quando vincemmo, con Conte, il primo scudetto di questa serie storica. Lo scudetto della rinascita della Juve nel decennio di Agnelli. La sconfitta? La finale del 2015, più di quella del 2017. A Berlino eravamo molto forti e davvero vicini alla vittoria. Nel secondo tempo avevamo la sensazione di potercela fare e forse questo ci ha tolto energia. A Cardiff nel secondo tempo invece eravamo in balia del Real. Ma non è finita qui. Spero di poterle dire, in una futura intervista, che la partita più bella è la finale di Champions vinta".



RONALDO - "Come l’avevo lasciato. Lui è un super atleta, grande professionista. Mi ha raccontato quello che ha fatto per mantenere la forma durante la quarantena. Si è presentato in condizione perfetta. Lui non riesce a stupire, è un fuoriclasse, da tutti i punti di vista".



ATTACCANTE PIU' ROGNOSO - "Non si sorprenda, se le dico Zapata. È grande, spigoloso, ha potenza, è rapido. Quando lo affronto ho un pensiero in più. I grandi giocatori colpiscono appena perdi concentrazione. Lo vedo in allenamento con Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa. Appena sei meno presente, ti fulminano".



CON CHI AVREBBE VOLUTO GIOCARE - "Ibrahimovic. Mi sarebbe molto piaciuto giocare con lui. È un leader, ha personalità, è forte. Sarebbe stato bello affrontarsi in allenamento. Ha una faccia da duro, ma è una persona buona. In campo i giocatori che hanno carattere, che sono sempre animati dalla voglia di vincere ti regalano stimoli unici. Ed è quello che cerco, sempre. Stimoli, per migliorare".



FIGLIO CHE TIFA TORO - "Mah, ora più tifoso di Belotti, che è la sua passione. Mi sembra che invece stia valicando il Po, per quanto riguarda la squadra del cuore...".



CALCIO IN TV - "Zero. Sapevo che mi avrebbe fatto più male. Hanno trasmesso moltissime partite, ma ho resistito. Non sapendo quando il confinamento sarebbe finito, quando saremmo tornati in campo, mi sarei inflitto una pena ulteriore. Ho ceduto solo di fronte a un programma di Sky sulla Juve degli 8 scudetti. Da allora è cresciuta la smania: volevo tornare a giocare. Ora ci siamo. Stiamo tornando".



COSA MANCAVA - "Lo spogliatoio, allenarmi con i compagni, cercare di vincere anche nelle partitelle. Il calcio è uno sport collettivo e un luogo di rapporti umani".



USCITI MIGLIORI - "Pensavo ne saremmo usciti migliori ma, guardando ciò che accade, non so. La gente scarica la rabbia accumulata in questi mesi. Chi è dotato di intelligenza uscirà migliorato, anche attraversando la sofferenza».



PAURA PER COMPAGNI POSITIVI - "Io no, sono stato sempre bene. Mai un sintomo. Ma molti compagni erano preoccupati. Abbiamo fatto i test e ci siamo rassicurati. Ora, con la curva dei contagi che scende, bisogna solo essere responsabili e attenersi alle regole essenziali che ci hanno assegnato".



JUVE-MILAN - "Penso sia stato giusto riprendere, il calcio, specie in Italia, è importante. Certo, ci mancheranno i tifosi. Entrare in uno stadio pieno, sentire le reazioni dei tifosi è tutt’altra cosa dall’atmosfera lunare di una gara a spalti vuoti, con un silenzio assurdo. Ma per gli italiani anche solo vedere in tv la propria squadra del cuore può dare sollievo, può trasferirti la sensazione che presto si ritornerà a vivere una vita normale".