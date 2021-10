"La prossima sarà la 250ª vittoria in Serie A per Leonardo, tra i giocatori attualmente nella competizione solo Giorgio Chiellini (254) e Samir Handanovic (252) hanno già tagliato questo traguardo - considerando tutti i giocatori in attività si aggiunge Gianluigi Buffon, con 396". La statistica riportata da Juventus.com.