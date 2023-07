. Questo il messaggio, a grandi linee, che ladeve aver fatto pervenire a Leonardo, ultimo reduce della BBC con ben 502 presenze in maglia bianconera. Come spiega Tuttosport, pur con il necessario rispetto che si deve a un giocatore già entrato nella storia del club, la Vecchia Signora è infatti intenzionata a salutare il suo numero 19 in quell'ottica di sostenibilità e contenimento dei costi in cui di certo non può rientrare un ingaggio da 6 milioni di euro netti per un 36enne.- Il problema di fondo sta nel fatto che Bonucci vuole giocare con continuità per mantenere un posto nellache il prossimo anno dovrà difendere l'Europeo, con il corredo di quelle cinque presenze che lo separano da Paolo Maldini terzo azzurro di tutti i tempi. L'obiettivo - non semplice - è quindi quello di trovargli una nuova sistemazione in linea con le sue esigenze, a meno che Leo non decida di risolvere il contratto con la Juve per dedicarsi già da subito alla carriera da allenatore (un'ipotesi che però si scontra con il sogno azzurro appena citato). Uno dei primi nodi da sciogliere per Cristianosarà proprio questo (insieme agli altri esuberi). Poi si penserà ad altro...