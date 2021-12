promuove. Intervenuto in conferenza stampa nel post partita di, l'esperto difensore bianconero ha speso parole di elogio per il giovane compagno di squadra, all'esordio assoluto in Champions League. Ecco le sue dichiarazioni: "Kony ha fatto una partita ordinata, con personalità. L'avevamo visto a Londra con il Chelsea, ha personalità e non ha paura a giocare, è un vantaggio per lui. Deve rimanere umile, deve avere margini di miglioramenti: ce li abbiamo noi grandi, sono enormi per lui. Lo aspetta una carriera rosea se rimane con i piedi per terra. Tanto è merito suo".