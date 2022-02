Intervenuto ai microfoni di El Pais in attesa della doppia sfida degli ottavi di Champions League contro il Villarreal, Leonardo Bonucci ha parlato anche dell'intesa creata con Giorgio Chiellini, "storico" compagno di squadra alla Juve e alla Nazionale. Ecco le sue parole: "Il segreto è la chimica che crea il tempo. Giochiamo insieme da più di dieci anni: a un certo punto rubi i segreti dell'altro, hai un interscambio di energia costante. So cosa può succedere quando Giorgio fa un movimento e per lui è lo stesso".