Stasera ci sarà lui, unico reduce della famosa e indistruttibile BBC. Leonardo Bonucci è pronto a riprendere le redini della difesa insieme al suo fido compagno De Ligt, anche perché Chiellini si accomoderà in tribuna per via del suo recente infortunio al polpaccio. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, il difensore bianconero è alla caccia dell’ottavo scudetto con la maglia bianconera. Ha vinto con Conte, si è ripetuto con Allegri (tralasciando la parentesi al Milan) e ora vuole triplicare il tutto con Sarri, questa volta da capitano.