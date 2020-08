Dopo una stagione massacrante fisicamente e mentalmente, Leonardo Bonucci si gode un po' di tempo con la famiglia. Qualche giorno di vacanza per ricaricare le pile in vista della preparazione e della prossima stagione. Il difensore bianconero ha scelto la montagna assieme alla moglie ed ai loro tre figli:Poco dopo una storia assieme alla moglie, entrambi muniti di mascherina (firmata): "In montagna ai tempi del covid".