C'è una nuova suggestione di mercato intorno a Leonardo Bonucci. L'ormai ex capitano della Juventus può viaggiare verso Amsterdam, verso l’Ajax. Il centrale, infatti, è stato proposto al club, che in Olanda assicurano stia facendo attente riflessioni a riguardo, mentre il giocatore sarebbe disposto a valutare un contratto annuale per arrivare fino a Euro2024. Un incastro complesso visto l'ingaggio ma comunque possibile.