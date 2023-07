Il capitano della Juventus Leonardoè stato spesso al centro delle sirene di mercato soprattutto negli ultimi giorni. Stando a quanto riferisce La Gazzetta dello Sport il difensore bianconero al momento però non avrebbe ricevuto nessuna chiamata dalla Juventus per comunicarli di essere sul mercato ma soltanto quella in cui gli viene detto che è atteso per lunedì alla Continassa.