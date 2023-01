Come racconta La Gazzetta dello Sport, le parole dialla squadra sono state chiare: "Di fronte all’ingiustizia bisogna essere compatti e fare ognuno il proprio mestiere. Noi difendendo il club nelle opportune sedi e voi facendo punti. Oggi più che mai voi rappresentate milioni di tifosi in tutto il mondo". Tutti hanno ascoltato Ferrero in religioso silenzio, con Leonardo Bonucci in prima fila. Il capitano era stato il primo a dare la scossa via social: "Noi con voi. Oggi è ancora più importante essere squadra. Avanti sulla nostra strada".