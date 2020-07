1









“Il giorno dopo è sempre il più bello!!!”. Così il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha dato il buongiorno su Instagram a tutti i tifosi bianconeri, che al risveglio avranno provato la stessa sensazione, con un nuovo scudetto in tasca. Il nono consecutivo per la precisione, un record europeo che non può fare altro che galvanizzare qualsiasi persona che sia legata ai colori bianconeri. Bonucci già ieri sera ha acceso l'entusiasmo degli juventini definendo questo scudetto il più bello, anche in barba a chi voleva vincerlo al posto della Juve giocandoselo ai playoff...