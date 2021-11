Intervenuto ai microfoni di Coming Soon insieme a Giorgioper presentare la serie, Leonardoha parlato anche del ricambio generazionale in corso alla, definendolo "necessario in ogni ciclo se si vuole ripartire più forti". "È normale incontrare qualche difficoltà, è stato così anche per noi quando da giovani siamo arrivati alla Juventus" ha commentato il difensore. "La fortuna è avere accanto persone che ti fanno capire cosa significa il valore della maglia che indossi, in allenamento devi pensare che ogni giorno ti dà la possibilità di diventare un giocatore e un uomo migliore".