L'addio di Leonardoalla Juventus è sempre più vicino. Gli agenti dell'ormai ex capitano bianconero stanno trattando a oltranza con l'Union Berlino, con le parti che si stanno sempre più avvicinando a una soluzione positiva, per un accordo che potrebbe prevedere un ingaggio di 1,5 milioni per una stagione. Parallelamente, l'entourage di Bonucci sta lavorando con la Juve per arrivare a una risoluzione consensuale del contratto che soddisfi entrambe le parti. Ricordiamo che l'ex numero 19, attualmente fuori rosa, è ancora sotto contratto con i bianconeri fino al 30 giugno del 2024, con un ingaggio da 6,5 milioni netti.