Sabato c’è un’altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l’obiettivo. FORZA JUVE pic.twitter.com/7Ww6orEfbx — Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) January 13, 2022

La sconfitta brucia, ma Leonardoguarda avanti. Con un messaggio sui suoi profili social, il difensore dellaha commentato brevemente la sconfitta subita in finale di Supercoppa Italiana contro l', puntando già lo sguardo al match di sabato di campionato contro l'. Ecco le sue parole: "Abbiamo lottato ma non è bastato. Complimenti all'Inter. Sabato c'è un'altra partita e servirà vincere per continuare ad inseguire l'obiettivo. Forza Juve".