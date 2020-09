Leonardo Bonucci è sempre in prima linea per lanciare messaggi motivazionali all'ambiente Juventus. Come anche nella peculiare esultanza, il difensore bianconero ama metterci sempre la faccia. E questo Bonucci ha fatto anche dopo l'allenamento di oggi alla Continassa, pubblicando su Instagram tre sue foto in vari atteggiamenti: sguardo serio, indicazioni, incitamenti. Tutto ciò che si addice a un leader in campo. E il messaggio annesso a questi scatti è breve e incisivo: "Grinta e dedizione". Scritto in inglese, per farsi ben capire anche dai fan internazionali.