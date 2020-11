Un altro giorno di relax: Andrea Pirlo riprenderà soltanto domani le sedute, in attesa di ritrovare il gruppo per intero. Servirà ancora un po' di tempo, ancora qualche giorno, poi anche i 'nazionali' rientreranno e ci sarà da organizzare e sfruttare al meglio queste dieci partite che porteranno i bianconeri al Natale. Appuntamento alla Continassa, intanto: ci saranno De Ligt e Alex Sandro, che cominceranno l'ultima parte del percorso verso il recupero completo. QUANDO TORNANO - Torna anche Bonucci, ieri sera a Reggio Emilia e oggi già a Torino. Probabilmente si farà vedere Weston McKennie: stasera gioca a Vienna contro l'Austria, dunque sarà arruolabile per l'allenamento del mercoledì. Bernardeschi rientrerà solo l'indomani, così come Szczesny e Demiral. Kulusevski e Rabiot, Ronaldo e Morata arriveranno sempre giovedì. E i sudamericani? Arthur, Danilo, Cuadrado e Bentancur rientreranno giovedì in serata. Frabotta e Portanova poco prima.