La scelta delladi mettereLeonardoa un anno dalla scadenza di contratto ha subito suscitato pareri contrastanti. Se da un lato, infatti, c'è chi ha applaudito alla "linea dura" della società, apprezzandone la determinazione alla luce soprattutto dell'elevato ingaggio del difensore, che non può più essere sostenibile in una fase come quella attuale che richiede sacrifici a tutti, dall'altro c'è chi invece non ha visto di buon occhio il trattamento riservato a un giocatore che, comunque si guardi alla cosa, ha già impresso il suo nome nella storia della Juventus diventando il sesto per numero di presenze assolute.E poi c'è la linea "media" di coloro che, pur dicendosi d'accordo sulla decisione di dare un taglio netto che implica anche il passaggio della fascia da capitano sul braccio di Danilo, avrebbe preferito che venissero utilizzate modalità diverse per congedare Bonucci, proprio in virtù di quello che ha rappresentato per i colori bianconeri.