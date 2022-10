Come racconta il Corriere dello Sport,? Il grande dilemma dell’avvicinamento della Juve al derby del giudizio riguarda il capitano. In campo o escluso eccellente? Negli ultimi allenamenti, Allegri ha provato una difesa senza Leo, il che farebbe pensare a un sacrificio pesante in un momento delicatissimo proprio come accaduto, altrettanto a sorpresa, a Monza, un altro dei passaggi più bui della stagione bianconera.