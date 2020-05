Leonardo Bonucci compie 33 anni ed il difensore bianconero ha festeggiato con la moglie,a mezzanotte e tre minuti lui e Martina si sono collegati con alcuni amici che gli hanno fatto gli auguri di compleanno. Sul volto di Leo un bel sorriso. Un compleanno strano per lui anche se gli amici, sebbene in videochiamata, hanno fatto di tutto per renderlo fin da subito un giorno speciale. Si vede che ha apprezzato.