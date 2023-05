60 minuti di gioco e Leonardoé costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Ampi gesti alla panchina per segnalare un problema muscolare, il gesto di un muscolo che tira e non permette di andare avanti. Uscendo dal campo, poi, il difensore centrale si é toccato la regione dell'inguine/adduttore sinistro.Presumibilmente, domani le visite strumentali per definire l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.