Una partita per voltare pagina e alzare il primo trofeo del ciclo targato Pirlo. Juventus-Napoli vuole dire tanto per i bianconeri, che si giocheranno il primo titolo a disposizione, appuntamento da non mancare anche per far dimenticare in fretta il ko di San Siro. Come riporta Tuttosport, sarà una partita speciale per Leonardo Bonucci, che raggiungerà Zanetti. Infatti, il difensore bianconero giocherà la sua 7ª Supercoppa, diventando il 3° più presente di sempre con l’ex capitano dell’Inter, dietro a Stankovic e Buffon con 9 presenze ciascuno.