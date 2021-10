Alla vigilia della sfida di Champions League contro lo, il difensore dellaLeonardoha parlato anche dell'amico e compagno di squadra Giorgio, puntando l'attenzione su una sua qualità. "Ruberei volentieri il suo self control, lui è molto più ragionevole, io sono istintivo. Se c'è da fare la guerra faccio la guerra, Giorgio calma gli animi e getta acqua sul fuoco. Ci siamo completati a vicenda". Nel corso della sua intervista ai microfoni di Prime Video, il numero 19 ha poi ripreso la celebre battuta pronunciata in estate dopo la vittoria dicon la Nazionale azzurra: "Quantadeve mangiare la Juventus per vincere la? Tanta, dobbiamo ritrovare la voglia di essere gruppo e di far fatica tutti insieme. Dobbiamo crescere di nuovo per arrivare a vincere".