Un ritorno atteso e più che mai gradito quello di Leonardo Bonucci tra le file della Juve, che nella sfida di ieri sera contro la Fiorentina ha potuto contare di nuovo sulla sua esperienza per raggiungere l'obiettivo della finale. "Partita discreta, per uno che non sta benissimo... A lungo il migliore: chiude Ikonè e riparte, mura Duncan, scivola in zona rossa per dire no ancora a Ikonè", scrive La Gazzetta dello Sport, che oggi lo premia con un bel 7 in pagella. 6.5 per lui, invece, da parte di Tuttosport: "Non riserva carezze a Cabral. In combutta con De Sciglio, incassa gli acuti del suo allenatore. Bravo nel rimediare a un paio di magagne di Rabiot". La sua presenza in campo, insomma, si sente eccome: "Spazza, chiude, contrasta, respinge", sottolinea infine Il Corriere dello Sport, che lo promuove attribuendogli un altro 6.5.