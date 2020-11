"Orgoglioso di far parte di questo grande gruppo. Ora in Bosnia per centrare l’obiettivo". Leo Bonucci si dice fiero della squadra che non ha potuto guidare in campo, ma che ha aiutato a forgiare insieme a Giorgio Chiellini. Adesso? E' tornato a Torino, dove inizierà il percorso di recupero dopo il problema agli adduttori. Venti giorni e poi sarà di nuovo in campo, a dare una mano ai compagn. Perché si ferma il centrale, ma non lo farà la Juventus, già priva di capitan Chiellini: in difesa toccherà a Matthijs de Ligt e Merih Demiral. Si riparte. Senza i totem. O meglio: in attesa dei totem...