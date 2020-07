Leonardo Bonucci e un gesto che riempie il cuore. Il difensore della Juventus ha postato su Instagram la propria campagna di solidarietà legata alla Fondazione Paideia. Ecco il suo post:



"Sulla nostra pelle abbiamo imparato negli anni che insieme siamo più forti.

Sulla nostra pelle abbiamo cicatrici che ci ricordano cosa sia la fortuna.

Sulla nostra pelle troviamo la sensazione del ritrovo.



Sulla nostra pelle, adesso, Paideia.



@fondazionepaideia che quest’anno lancia “Vicini, Adesso” una raccolta fondi per aiutare chi solo sulla pelle non può contare!

Bambini con disabilità e le loro famiglie hanno bisogno di più.

Ecco allora che con @titooforyou nasce il trasferello solidale “Insieme per la felicità dei bambini”



Fai una donazione e condividi quello che abbiamo sulla pelle anche Noi!



INSIEME SIAMO PIU’ FORTI!!!".