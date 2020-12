Leonardo, in conferenza stampa, è tornato sul secondo tempo del derby: "Reazione? Quello che più conta è averlo visto nel secondo tempo del derby. Vuol dire che dentro l'abbiamo e dobbiamo metterlo in ogni partita. In questi giorni abbiamo avuto poco tempo per allenarci, abbiamo parlato di tutto. Domani sera ci sono tutti gli ingredienti per fare una grande partita, una grande impresa. Con un risultato positivo di certo accelererebbe il percorso di crescita della squadra".