Su Il Giornale in edicola viene raccontato approfonditamente il momento vissuto dalla Juventus. Scrive il quotidiano: "La Juventus affonda e lui è uno dei responsabili. Ecco chi è l'uomo in meno". Ecco, chi è? E' Leonardo Bonucci, uno dei peggiori in campo della Juventus nella sfida con la Fiorentina, ovviamente insieme a Cuadrado, espulso prima del ventesimo. Il 'capitano' è stato l'uomo in meno per Andrea Pirlo, che è crollato sotto i colpi della Viola ma anche del suo stesso difensore: Bonucci è infatti 'entrato' in tutti i gol della squadra di Prandelli. Dalla rincorsa su Vlahovic, all'intervento bucato che ha provocato l'autorete di Alex Sandro. E anche sul terzo gol non è stato certamente perfetto.