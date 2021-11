Probabilmente, le migliori pagelle della stagione. E ci mancherebbe: dopo la miglior prestazione, non potevano non arrivare giudizi importanti e determinanti, anche per riacquisire quella consapevolezza che d'ora in avanti va mantenuta come un tesoro nascosto e finalmente ritrovato. Allegri guida la banda dei sette in pagella,Scrive Gazzetta: "Due rigori, da specialista consumato in una di quelle partite da "prof". Una risposta a chi dice che senza Chiellini non è lo stesso".