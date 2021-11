Un altro Bonucci. Anzi: lo stesso di sempre. Leo è tornato capitano e ha fatto una partita proprio così, da leader totale. Come racconta La Gazzetta dello Sport, erano 14 anni che un difensore non faceva doppietta in Serie A.27 gol in totale e tante big a cui ha colpito. Dalla Roma al Milan, dall'Inter al Napoli. Ora la Lazio, in realtà già colpita due volte prima di ieri sera. L'ultima volta? Dà la dimensione: finale di Coppa Italia del 2017. "Le critiche ci stanno quando sei la Juve e fai un inizio di stagione come il nostro, ma devono essere uno stimolo. Ora dipende da noi mantenere questo atteggiamento. Sono sicuro che acquisteremo più determinazione, cattiveria e sicurezza e che porteremo a casa risultati importanti", ha detto ieri post partita.