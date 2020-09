Leonardo Bonucci e la voglia di rivalsa. Perché contro la Roma non è stata la sua miglior prestazione, bersagliato anche dai tifosi bianconeri per aver lasciato sgusciare via Mkhitaryan qualche volta di troppo. E qualche occasione migliore se non in un big match come quello di domenica sera contro il Napoli? Dove poter dimostrare la propria leadership e il proprio valore? Bonucci potrà rispondere direttamente sul campo, intanto si allena e si prepara sui campi della Continassa: “Lavorando sul campo”, così recita la sua ultima foto apparsa sui social.