Leonardo Bonucci riabbraccia la sua famiglia che in queste settimane è stata lontana da Torino per passare qualche giorno di vacanza al mare, lasciando da solo il difensore bianconero che nel frattempo ha vinto il suo ottavo scudetto in carriera (tutti con la maglia della Juve)."Bentornata a casa amore, non vedevo l'ora di riavervi qui", ha scritto Leo nel bigliettino fatto trovare sui fiori.