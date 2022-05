Bonucci e Chiellini, Chiellini e Bonucci. Al Franchi, pure con De Ligt. I due centrali italiani, con l'ultimissima gara in bianconero di Giorgio Chiellini, hanno fatto cifra tonda: 200 presenze dal primo minuto per entrambi, insieme, impossibili da separare.



Bonucci nei giorni scorsi era tornato sull'addio al compagno e amico di una vita: "Vivere il campo accanto a Te per me è stato un privilegio, un onore. Viverci fuori dal campo lo è stato ancora di più. Ho imparato dal tuo essere sempre equilibrato in tutto e per tutto. In bocca al lupo Leggenda".