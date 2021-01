1









"Delusi e arrabbiati quanto Voi per questa brutta serata. Niente da aggiungere. Ora testa alla finale di mercoledì contro il Napoli". Questo, il post di Leonardo Bonucci, immediatamente successivo al fischio finale. Il difensore bianconero è l'unico a metterci la faccia via social, insieme al capitano Giorgio Chiellini. Oltre alle parole rilasciate a Sky, il 3 bianconero ha aggiunto un suo pensiero attraverso i suoi profili pubblici: "Ricordiamoci di questa sconfitta. Ma non dimentichiamo mai chi siamo".