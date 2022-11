Primo tempo non spettacolare quello tri. Tutto ciò permesso anche da un arbitraggio che ha lasciato molto giocare. I giocatori bianconeri si sono più volte lamentanti con la conduzione di gara e in particolare. Il capitano della Juve ha anche discusso con quello del Verona, Dawidowicz, mentre si stava avviando dentro gli spogliatoi. Qualche polemica anche dai tifosi bianconeri suoi social, non contenti dell'arbitraggio di questo primo tempo, in particolare per una spinta a due mani subita da Rabiot in cui non è stato fischiato fallo. Di seguito, le reazioni dei tifosi bianconeri alle decisioni dell'arbitro, Di Bello.