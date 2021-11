Leonardoda. Come anticipato dalla rivista Chi, il difensore dellasarà uno degli ospiti della nuova edizione di, in onda su Canale 5, che partirà l'8 gennaio 2022. Il numero 19 bianconero era già intervenuto alla trasmissione nel 2019, in quel caso insieme ai compagni di squadra Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli, per una sorpresa a un tifoso della Vecchia Signora. Nel programma targato Mediaset torneranno anche l'attore turco Can Yaman e il conduttore Paolo Bonolis.