Va di nuovo verso la panchina,. Il capitano bianconero, reduce dai 90 minuti con il Bologna, più il doppio impegno in Nazionale, potrebbe decidere di restare fuori con il Maccabi per ritrovarsi al top della forma con il Milan e al ritorno con il Maccabi. Nelle idee di Allegri, non sarebbero Gatti o Rugani a sostituirlo, bensì il riposizionamento di Danilo da centrale di difesa.Bonucci ha giocato sei partite finora, 4 in campionato e 2 in Champions League. E' stato fermo per un problema muscolare che si è trascinato anche in altri match. Ora ha ritrovato brillantezza e soprattutto pulizia negli interventi, quella lucidità che anche con il Bologna ha fatto la differenza. Per mantenere quella freschezza importante, in particolare per la squadra, potrebbe dunque stare fermo e riposare i muscoli. Ci sarà comunque da correre, solo su altri campi.