C'era anche Leonardoquesta sera all'Allianz Stadium per l'amichevole in famiglia della. Non è sceso in campo, però, l'ormai ex capitano, ancora fuori dalla rosa e in attesa di definire il suo futuro, che potrebbe non essere più a tinte bianconere.L'azzurro ha poi rotto il silenzio sui social con questo messaggio: "9.8.23 Allianz Stadium. Qui ho imparato, combattuto e sognato, tanto. Più di quanto pensavo fosse possibile. La realtà di oggi, in un luogo che al di là di tutto continuo a percepire come casa, continua ad insegnarmi quanto l’amore e l’affetto possano arrivare oltre a situazioni imposte. Grazie a voi tutti juventini, dal primo giorno, fino ancora ad oggi!".