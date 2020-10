1









All’indomani del pareggio contro la Polonia, la Nazionale di Roberto Mancini è tornata al lavoro per preparare l’ultima sfida in programma in questo ciclo, contro l’Olanda per la vetta del girone di Nations League. Protagonista della sfida sarà sicuramente Leonardo Bonucci, che ha raggiunto il ritiro di Coverciano assieme al compagno Chiellini dopo l’ok dell’Asl a lasciare l’isolamento fiduciario al J Hotel della Juventus, che si era creato per la positività al Covid-19 di due membri dello staff. Il centrale della Juventus ha postato su Instagram uno scatto in piscina, con il resto della squadra: “Recovery time”.