Della situazione Bonucci-Juve e in generale del momento che sta attraversando il calcio, italiano e non, ha parlato su Tuttosport Guido Vaciago: "Nell’estate in cui c’è chi lascia la panchina dell’Italia per quella dell’Arabia Saudita per un mucchio di quattrini, arriva il capitano che fa causa al suo ex club: il calcio e i suoi protagonisti danno il meglio di sé. Così il giocattolo si rompe e i tifosi si rompono le scatole, che la gente non ci crede più e, quindi, smette di pagare loro lo stipendio?"