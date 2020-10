È stato criticato per la prestazione non sufficiente contro la Roma, adesso davanti a lui c’è la possibilità di riscattarsi in un batter d’occhio. Leonardo Bonucci ha messo nel mirino il big match di domenica sera contro il Napoli, appuntamento a cui la Juventus arriverà senza Rabiot, squalificato dopo il rosso rimediato contro i giallorossi. E il riscatto passa dalle gocce di sudore in l’allenamento, che il difensore bianconero ha postato su Instagram.