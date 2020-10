1









“Corri, sorridi e sii positivo”. Faccia sorridente e pollice in su. Le premesse ci sono tutte, Leonardo Bonucci ha serie intenzioni di esserci domani sera allo Stadium, dove affronterà l’altro Leo, il rivale di sempre di Ronaldo, Messi. Il difensore bianconeri non ha riportato lesione, ma un affaticamento che lo ha costretto ad uscire contro il Verona. Le sue condizioni sono state valutate in questi giorni e la sensazione è che lui voglia partire dal primo minuto, in una partita di primissimo livello. E a guardarlo in faccia, ci crediamo tutti.