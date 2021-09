Quest'oggi Leonardo Bonucci ha segnato il suo primo rigore in Serie A, contro Audero, suo ex compagno. A raccontare un curioso retroscena è stato Barzagli, dagli studi di Dazn. Quando Audero era il terzo portiere della Juventus, si fermava a fine allenamento per parare i rigori degli specialisti. Tra questi, anche Bonucci che si fermava sempre per tirarli. "Chissà cosa avranno pensato i due", il commento dell'ex difensore bianconero, oggi opinionista.