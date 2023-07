Leonardorompe il silenzio, anche sui social. Il difensore classe 1987, ormai ex capitano dellache lo ha messo fuori rosa, ha commentato così su Instagram il particolare momento che sta vivendo: "Alla fine, degli uomini, contano il cuore e le intenzioni. Per questo, anche oggi, come ogni anno, per me è un bellissimo giorno".- Questa mattina l'azzurro si è presentato al JMedical per le visite di rito ricevendo l'abbraccio dei tifosi bianconeri, che gli hanno chiesto di restare e, soprattutto, di non andare all'Inter come Juan Cuadrado. "Non te lo meritavi", gli ha gridato qualcuno, mentre altri gli hanno chiesto di fare la sua solita esultanza mimando il gesto di sciacquarsi la bocca, un desiderio prontamente esaudito ( QUI L'ARTICOLO COMPLETO ).