Uno degli imperativi della Juventus per la sfida di domani contro il Lione, sarà quello di non subire gol. In caso contrario, le sorti della partita si complicherebbero. Il compito per evitare il peggio è affidato ai due centrali di difesa, De Ligt e Bonucci. Il capitano bianconero ha postato su Instagram qualche foto dell’allenamento di rifinitura, tenutosi oggi nel tardo pomeriggio alla Continassa: 'Training time'.