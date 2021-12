"Concentrato sulla prossima partita". Scrive così Leonardosul suo profilo Instagram, dopo l'allenamento odierno che ha visto laimpegnata in esercitazioni per lo sviluppo della manovra avanzata, con possesso palla e partitina finale. Massima concentrazione, insomma, per preparare la sfida di domenica sera all'Allianz Stadium contro il, come ha assicurato il difensore bianconero con un post sui social. La squadra di Allegri tornerà in campo per un'altra seduta già domani mattina.