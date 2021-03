Poche certezze per Andrea Pirlo in vista di Lazio e Porto. Il tecnico bianconero deciderà la formazione solo nella rifinitura di questa mattina, ma qualche indicazione è arrivata già da ieri. Il resto sono solo speranze. La prima: potrà schierare uno tra De Ligt e Bonucci? Entrambi non si sono allenati totalmente con il gruppo. Specialmente il centrale italiano, ieri ha svolto solo una parte di seduta con i compagni.