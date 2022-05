Al minuto 74 della gara tra Genoa e Juventus è stato sostituito Fabio Miretti per lasciare spazio a Federico Bernardeschi. Secondo la ricostruzione di Dazn Leonardo Bonucci avrebbe chiesto a Massimiliano Allegri di sostituire Fabio Miretti. Il motivo? Il difensore bianconero aveva segnalato alla panchina un problema di crampi per il giovane centrocampista, classe 20003.



Per Bonucci, dunque, nessun "diktat" diretto ad Allegri e al suo staff: la prima ricostruzione era errata. Semplicemente, un problema di crampi prontamente segnalato.